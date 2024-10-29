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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至1.98元，預估目標價為104.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.01元下修至1.98元，其中最高估值2.56元，最低估值1.4元，預估目標價為104.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.56(2.56)8.0111.48
最低值1.4(1.4)4.035.69
平均值2(2.06)5.888.54
中位數1.98(2.01)5.898.93

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,368,88039,732,03047,243,170
最低值31,014,03036,030,00040,963,710
平均值31,365,04037,681,43043,027,170
中位數31,289,69037,416,00042,198,300

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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