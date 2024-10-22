鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至2.01元，預估目標價為108元
鉅亨網新聞中心 2024-10-22 18:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2元上修至2.01元，其中最高估值2.56元，最低估值1.63元，預估目標價為108元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.56(2.56)
|8.01
|11.48
|最低值
|1.63(1.63)
|4.03
|5.69
|平均值
|2.08(2.09)
|5.93
|8.7
|中位數
|2.01(2)
|5.89
|9.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|32,368,880
|39,701,000
|47,045,370
|最低值
|31,014,030
|36,030,000
|40,963,710
|平均值
|31,425,700
|37,719,030
|43,043,610
|中位數
|31,239,890
|37,416,000
|42,198,300
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|15.47
|8.56
|1.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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