search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至2.01元，預估目標價為108元

鉅亨網新聞中心 2024-10-22 18:11


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對景碩(3189-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2元上修至2.01元，其中最高估值2.56元，最低估值1.63元，預估目標價為108元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.56(2.56)8.0111.48
最低值1.63(1.63)4.035.69
平均值2.08(2.09)5.938.7
中位數2.01(2)5.899.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值32,368,88039,701,00047,045,370
最低值31,014,03036,030,00040,963,710
平均值31,425,70037,719,03043,043,610
中位數31,239,89037,416,00042,198,300

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.1115.478.561.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		26,832,18741,626,48635,672,76327,098,474

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
景碩1160.43%
美元/台幣32.0580.23%

延伸閱讀


Empty