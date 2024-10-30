今年來A股共1,477家上市公司發布回購方案 創歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-30 09:30

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Wind 的數據顯示，剔除定向回購影響，截至周二（29 日）21 時，今年來中國 A 股共 1,477 家上市公司發布回購方案，發布回購方案數量創歷史新高，去年同期僅有 518 家上市公司提出回購方案。

據《中國證券報》報導，上述 1,477 家上市公司中，用於實施股權激勵計畫或員工持股計畫的有 907 家，其餘公司基本是回購註銷，用於市值管理。今年以來，回購註銷的數量也寫下新高。

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回顧 2023 年同期，剔除定向回購影響後，僅有 518 家上市公司公布回購方案，其中 442 家上市公司回購用於實施股權激勵計畫或員工持股計畫，其餘是回購註銷，用於市值管理或其他。

從擬回購金額看，今年以來發布回購方案的 1,477 家上市公司中，有 665 家上市公司擬回購金額上限超過人民幣（下同）1 億元，擬回購金額上限超過 5 億元的有 72 家，超過 10 億元的有 29 家。