德國汽車產業轉型 到2035年恐流失18.6萬個就業機會

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-30 08:00

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最新研究顯示，到 2035 年，德國汽車行業的轉型，可能導致 18.6 萬個工作崗位流失，其中約四分之一已經流失。

據《路透社》周二（29 日）報導，這項研究由德國汽車工業協會（VDA）委托研究機構 Prognos 進行。報告顯示，從 2019 年到 2023 年，德國汽車行業已經流失 4.6 萬就業機會，主因就是產業朝電動車轉型。

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作為全球第三大碳排放大戶， 歐盟的目標是在 2030 年之前，在 1990 年水準的基礎上，將境內溫室氣體淨排放量減少 55%，最終在 2050 年實現碳中和，而交通運輸行業脫碳被視為實現這一目標的關鍵。

數據顯示，歐洲約四分之一的溫室氣體排放來自交通運輸，該行業也是歐盟唯一碳排放量持續上升的行業。

歐盟去年通過了一項政策，從 2035 年起歐盟境內將禁止銷售排放二氧化碳的新車，這意味著燃油車未來將不再允許銷售。

在德國提出豁免要求後，歐盟執委會承諾制定法律途徑，將允許僅使用合成染料（又稱電子燃料）的新車在 2035 年後繼續銷售。

VDA 在報告中指出，由於昂貴的電價、高稅率以及不斷增加的繁文縟節，德國汽車行業失去了競爭力。

VDA 說：「事實是，我們需要一個具有合適政治框架條件、有競爭力的環境，以便盡可能將附加價值和就業留在德國，並創造新的就業機會。」