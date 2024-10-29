〈ESG狂潮〉信義房屋獲淨零標章綠級 堅實邁向2030年淨零目標

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 21:20

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信義房屋承諾於 2030 年前達成淨零排放目標，並於 2021 年通過科學碳目標倡議（SBTi）的審查，致力於 1.5°C 減碳目標；定期進行 ISO 14064-1 的溫室氣體盤查與 ISO 14067 的碳足跡盤查，精準識別溫室氣體的排放熱點。2023 年，信義房屋的每千工時用電排放量為 373.87 公斤 CO2e，較前一年減少 23.88%。此外，總溫室氣體排放量（類別 1+2）為 5,353.1 公噸 CO2e，較前一年及基準年（2017）分別減少 10.4% 及 17.7%。這些數據反映出信義房屋在減碳上的努力與成效。

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再生能源的使用也是信義房屋邁向淨零的一項重要策略。2023 年度，信義房屋已購買再生能源憑證及綠電轉供共計 1,865,447 kWh，成功達成 16% 的再生能源使用率。信義房屋未來持續推動再生能源的發展，並將於 2030 年達成 100% 使用率。

除此之外，信義房屋不僅著眼於內部的減碳與綠電採購，還積極參與自然碳匯專案，以促進溫室氣體的移除和生態保育。透過與林業及自然保育署的合作，信義房屋推動「自然碳匯與生物多樣性保育 ESG 專案」，擴大造林專案的環境效益，提升氣候災害的韌性和生物多樣性，並增強溫室氣體的吸存功能。