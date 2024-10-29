落實境內關外！桃園會展中心啟用 西部「會展廊帶」正式串連

落實「境內關外」政策，由經濟部與桃園市政府合作開發的「桃園會展中心」，今 (29) 日開幕啟用。經濟部陳正祺次長及桃園市副秘書長賴淑華為桃園會展中心揭開序幕，各國駐臺使節代表、國內工商產業領袖及會展業者等 200 多位貴賓共同參與見證。



經濟部表示，會展活動是臺灣企業向全球展示研發成果、創新技術與產品應用的重要舞臺，也是與國際同業及上下游廠商交流合作，共同拓展海外市場的重要管道。藉由桃園會展中心的啟用，臺灣西部由北至南，經濟部轄下 7 座大型會展場館正式串連成「臺灣會展廊帶」生態系，將為持續驅動臺灣經濟轉型升級，扮演重要角色。



桃園市是電子與半導體等國家重要產業供應鏈重鎮，具備完整的產業聚落及優質人才，桃園會展中心挾地理區位特性，加上鄰近機場、高鐵與捷運的交通便利性，具有多重優勢，並擁有完善的設施及多元化的功能，將成為「臺灣會展廊帶」的核心。



經濟部推動「境內關外」政策，藉由各種獎勵及輔助措施，吸引海外高附加價值產品來臺投資與高端人士來臺消費，期許桃園會展中心未來運用平臺，吸引買主來臺消費及直接採購等行銷力道。