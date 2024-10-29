淡馬錫：若川普當選將減緩全球成長 美國公司也會受害

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-29 17:20

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新加坡國有投資公司警告，如果川普當選美國總統，對全球經濟及金融市場可能不是件好事。

淡馬錫國際投資長 Rohit Sipahimalani 表示，川普政府將導致全球經濟成長放緩，最終影響美國公司。

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他周二 (29 日) 接受媒體採訪時表示，「我知道傳統觀點和共識是，目前川普擔任總統對市場更有利」，他指出，儘管川普有望降低稅收和進一步放鬆監管，但展望 2025 年，情況並不明朗。

Sipahimalani 表示，雖然賀錦麗獲勝將對新興市場有利，但川普獲勝可能會產生相反的效果。

他表示，川普獲勝可能意味著美元走強，利率也將高於賀錦麗政府。但他認為，關稅將造成不確定性，這對投資來說從來都沒有好處，不僅對新興市場，而且對全世界都會產生負面影響。他補充說，這將「影響全球成長」。

淡馬錫是全球最大的國營投資公司之一，投資組合淨值達 3890 億新元 (2940 億美元)。近幾個月來，這家公司的策略發生了顯著轉變，在美國部署了更多資本，並在近期內公佈了未來 5 年在美國投資 300 億美元的計畫。即便如此，Sipahimalani 預測 2025 年市場將比近年來更加波動。