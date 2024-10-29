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美銀：從估值分析 未來十年標普500年化回報率僅1-2%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-29 15:10

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美銀：從估值分析 未來十年標普500年化回報率僅1-2%(圖:shutterstock)

美國銀行在周一 (28 日) 的報告中表示，從統計數據來看，標普 500 指數目前在 20 個估值指標中的 19 個中被認為是昂貴的，這表明長期價格增長有限。

美國銀行對標普指數的分析，特別是使用標準化收益價格 (該銀行對 10 年回報率的最佳預測指標) 進行的分析表明，未來十年的年化價格回報率僅為 1-2%


然而，標普 500 指數的等權重版本提供了更具吸引力的 4-5% 價格回報，由於標普 500 指數是市值加權計算，這表明除了最大市值公司之外，投資其他的公司有可能獲得更高的回報。

Savita Subramanian 領導的美國銀行策略師在報告中表示：「這並不是什麼新消息：自去年 7 月以來，我們看到等權重標普 500 指數的估值更具說服力，這一指數目前的交易價格，較市值加權指數出現歷史性折扣。」

但是，美國銀行指出，這只是故事的一部分，並強調股息仍然是總回報的重要組成部分。

美銀認為，雖然在過去十年中股息僅占總回報的 16%，但歷史上卻貢獻了 40%。如果股息恢復到歷史水準，標準普爾 500 指數的總回報率可能會大幅上升，特別是如果投資者將其再投資的話。

報告表示，「如果股息恢復到平均貢獻，假​​設再投資，未來 10 年等權重標普 500 指數的總回報率將達到每年 8.3%。」

美國銀行指出，「科技七巨頭」中的兩家公司最近開始派發股息，這表明股息進一步增長的潛力「將抵消低價格回報」。

另一個重要的考慮因素是企業格局的轉變。與過去的周期相比，現今的市場更輕資產、輕勞動力和輕債務。

美國銀行強調，這種轉變可能證明估值倍數高於歷史水準是合理的，這可能解釋了目前溢價的部分原因。

儘管如此，美國銀行仍保持謹慎立場，強調除非通膨大幅下降，否則僅價格回報就將保持溫和。

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美股十年回報高估值標普500股息

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