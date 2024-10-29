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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 14:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安可(AMKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.52元，其中最高估值1.7元，最低估值1.37元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.7(1.7)2.63.45
最低值1.37(1.48)1.482.08
平均值1.51(1.57)2.192.77
中位數1.52(1.55)2.322.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值65.65億73.00億80.79億
最低值63.39億66.88億72.01億
平均值64.42億70.45億76.33億
中位數64.80億70.99億76.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.501.402.623.111.46
營業收入40.53億50.51億61.38億70.92億65.03億

詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMKR

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