鉅亨速報 - Factset 最新調查：安可(AMKR-US)EPS預估下修至1.52元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 14:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安可(AMKR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.52元，其中最高估值1.7元，最低估值1.37元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.7(1.7)
|2.6
|3.45
|最低值
|1.37(1.48)
|1.48
|2.08
|平均值
|1.51(1.57)
|2.19
|2.77
|中位數
|1.52(1.55)
|2.32
|2.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|65.65億
|73.00億
|80.79億
|最低值
|63.39億
|66.88億
|72.01億
|平均值
|64.42億
|70.45億
|76.33億
|中位數
|64.80億
|70.99億
|76.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.50
|1.40
|2.62
|3.11
|1.46
|營業收入
|40.53億
|50.51億
|61.38億
|70.92億
|65.03億
詳細資訊請看美股內頁：
安可(AMKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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