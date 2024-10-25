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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.05%，報5211.76點

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 21:45


截至台北時間25日09:30，費城半導體上漲54.15點（或1.05%），暫報5211.76點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.91%
  • 近 1 月：+1.29%
  • 近 3 月：+1.02%
  • 近 6 月：+13.95%
  • 今年以來：+23.52%

焦點個股


費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲5.09%；安森美半導體(ON-US)上漲3.1%；德州儀器(TXN-US)上漲2.41%；格羅方德(GFS-US)上漲1.82%；美光科技(MU-US)上漲1.71%。

部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌11.02%；台積電(TSM-US)下跌1.46%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.96%；科沃(QRVO-US)下跌0.71%；安可(AMKR-US)下跌0.37%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5248.9551.77%
科林研發77.771.57%
安森美半導體72.142.94%
德州儀器210.261.77%
格羅方德40.7254.24%
美光科技108.71221.74%
泰瑞達112.03751.19%
台積電202.882.50%
安謀控股公司143.8251.97%
科沃100.39750.87%
安可29.8551.65%

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