盤中速報 - 費城半導體大漲1.05%，報5211.76點
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 21:45
截至台北時間25日09:30，費城半導體上漲54.15點（或1.05%），暫報5211.76點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.91%
- 近 1 月：+1.29%
- 近 3 月：+1.02%
- 近 6 月：+13.95%
- 今年以來：+23.52%
焦點個股
費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲5.09%；安森美半導體(ON-US)上漲3.1%；德州儀器(TXN-US)上漲2.41%；格羅方德(GFS-US)上漲1.82%；美光科技(MU-US)上漲1.71%。
部分成分股表現相對疲軟，泰瑞達(TER-US)下跌11.02%；台積電(TSM-US)下跌1.46%；安謀控股公司(ARM-US)下跌0.96%；科沃(QRVO-US)下跌0.71%；安可(AMKR-US)下跌0.37%。
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