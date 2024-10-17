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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2.66%，報5293.07點

鉅亨網新聞中心 2024-10-17 21:45


截至台北時間17日09:30，費城半導體上漲137.21點（或2.66%），暫報5293.07點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.12%
  • 近 1 月：+5%
  • 近 3 月：-11.17%
  • 近 6 月：+9.22%
  • 今年以來：+23.48%

焦點個股


費城半導體成分股以台積電(TSM-US)領漲。台積電(TSM-US)上漲8.45%；美光科技(MU-US)上漲4.72%；安可(AMKR-US)上漲3.48%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.38%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.02%。

部分成分股表現相對疲軟，科林研發(LRCX-US)下跌2.91%；英特爾(INTC-US)下跌1.54%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌1.19%；安森美半導體(ON-US)下跌0.42%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.36%。

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費城半導體5262.1972.06%
台積電207.399910.63%
美光科技112.0852.60%
安可31.382.95%
安謀控股公司156.362.53%
邁威爾科技82.180.61%
科林研發74.6350.67%
英特爾22.530.99%
凌雲邏輯122.8750.28%
安森美半導體69.941.32%
思佳訊半導體98.770.57%

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