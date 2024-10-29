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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 12:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.94元，其中最高估值1.99元，最低估值1.61元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.99(1.99)1.931.821.98
最低值1.61(1.56)1.441.661.98
平均值1.83(1.68)1.591.731.98
中位數1.94(1.61)1.541.721.98

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.68億7.28億8.35億8.64億
最低值4.85億5.33億5.75億8.64億
平均值6.42億6.89億7.48億8.64億
中位數6.63億7.11億7.66億8.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.891.532.092.722.07
營業收入4.27億4.50億4.76億5.40億6.14億

詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFR

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