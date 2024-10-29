鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一產業不動產投資信託(FR-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 12:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一產業不動產投資信託(FR-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.94元，其中最高估值1.99元，最低估值1.61元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.99(1.99)
|1.93
|1.82
|1.98
|最低值
|1.61(1.56)
|1.44
|1.66
|1.98
|平均值
|1.83(1.68)
|1.59
|1.73
|1.98
|中位數
|1.94(1.61)
|1.54
|1.72
|1.98
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.68億
|7.28億
|8.35億
|8.64億
|最低值
|4.85億
|5.33億
|5.75億
|8.64億
|平均值
|6.42億
|6.89億
|7.48億
|8.64億
|中位數
|6.63億
|7.11億
|7.66億
|8.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.89
|1.53
|2.09
|2.72
|2.07
|營業收入
|4.27億
|4.50億
|4.76億
|5.40億
|6.14億
詳細資訊請看美股內頁：
第一產業不動產投資信託(FR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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