伊朗供應未遭以色列報復波及 油價崩跌6% 原油、石油股前景如何變化？

鉅亨網編譯許家華 2024-10-29 12:23

‌



以色列周末對伊朗進行報復性軍事打擊，但並未波及該國的石油資產，這一消息促使原油價格大幅下跌，市場對即將到來的能源供應危機的擔憂隨之減輕，原油價格前景如何變化？

WTI 原油期貨價格周一 (28 日) 跌約 6% 至每桶 68 美元以下，距離 9 月初觸及的 52 周低點（略高於每桶 65 美元）已不遠，除非以色列直接攻擊伊朗油田，否則在可預見的未來，油價可能會維持在 70 美元以下。

‌



這對石油公司來說是個挫折，但對消費者來說卻是好消息，並可能對政治和經濟產生深遠影響。

埃克森美孚和雪佛龍將於本周五公布第三季度財報，投資者將密切關注兩家公司對供需情況的解讀。

根據 AAA 的數據，全美普通汽油的平均價格為每加侖 3.13 美元，較一周前的 3.18 美元、上個月的 3.22 美元以及一年前的 3.50 美元有所下降。部分南部州如德州、路易斯安那州和密西西比州的油價已低於每加侖 3 美元。

汽油價的穩步下降似乎促進了近期消費者支出的增長。儘管加油站的銷售因每加侖價格下跌而減少，但美國整體零售銷售在八月和九月均表現超出預期。

然而，對於許多消費者來說，汽油價仍然相對較高，因此能源成本可能成為即將到來的選舉日中的一個重要考量因素。

總統候選人川普曾表示，如果他重新執政，汽油價可能會大幅回落，甚至回到他任內低於每加侖 2 美元的水準。雖然他主張的「多鑿井」政策可能會增加供應，從而理論上壓低價格，但實際上，汽油價的下降主要受到季節性需求減少的影響。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 指出，政治家對秋季價格下跌的強大季節性力量影響有限。他預期，隨著美國進入寒冷季節，需求下降將持續推動油價下滑。

此外，投資者應注意，當前能源價格的下滑不會持續太久。中國的經濟政策也可能在長期內改變能源市場的格局。如果北京近期刺激經濟的努力取得成功，將可能提升這個世界上人口最多國家的能源需求，進而推高原油價格。

基於此，對於耐心的投資者來說，當前的油股回調或許是一個入市的良機。能源選擇部門 SPDR ETF 目前的交易估值為 2025 年預測收益的 13.5 倍，這一數字低於其五年平均水準，並顯示出與廣泛市場相比，石油股的折扣幅度較大。