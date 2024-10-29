能率亞洲與輔大策略合作 結合資源推動AI醫療創新
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 12:19
能率亞洲 (7777-TW) 已登錄興櫃交易，因應創投業肩負扶植新創產業回饋社會的使命，能率亞洲運用其永續型創投角色與進入資本市場之雙重優勢，並完成與輔仁大學簽訂合作備忘錄，將結合輔大 AI 人工智慧發展中心平台，協助新創公司成功發展。
輔仁大學近年以精準健康為發展核心，旗下的輔大醫院並於今年 10 月成立智慧醫療中心，透過整合醫學院、高齡產業新創加速器、人工智慧發展中心與輔大醫院的資源，持續推動跨領域合作，產出高品質的研究成果，致力於促進健康科技與長照領域的新創發展，目前輔導 20 家企業，提供場域驗證、募資、優化營運計畫等協助。
能率亞洲手上最大投資案星宇航空 (2646-TW) 於日前轉上市掛牌，上市第一天股價大漲超過 150%，為能率亞洲帶來豐沛之投資報酬；緊接著另一檔興櫃投資標的華勝 - KY(2248-TW) 於日前也經台灣證交所核准轉上市，該檔投資標的今年以來股價也大漲超過 40%，預期轉上市後也將會有不錯表現，為能率亞洲帶來不錯的投資回報。
此外，能率亞洲手中還有不少陸續推動上市櫃之投資標的，如傑生 (4570-TW)、資訊服務業者鼎恒 (6738-TW)、齒顎矯正醫材的美萌 (7555-TW)、長興 (1717-TW)) 旗下的長廣精機、致力環保永續的金聯成資源科技、南僑 (1702-TW) 旗下生產知名杜老爺冰淇淋的皇家可口、生醫產業的慧誠智醫、環工業者捷博、日本動漫及 IP 開發公司智寶國際等，預料掀起新一波 IPO 熱潮，為能率亞洲未來 2 年帶來穩定的成長。
能率亞洲主管指出，本次能率亞洲攜手輔大進行合作，也是為了能率亞洲未來的長遠發展進行布局，有利提早發掘優質投資標的，透過多方資源的協助，協助新創產業進入資本市場。相信本次的合作只是一個開始，後續能率亞洲也將會有除了台灣以外的各多國際策略合作發展發生，讓能率亞洲的發展更上一層樓。
能率亞洲是在 10 月 15 日以每股 16 元參考價登錄興櫃交易，今天盤中能率亞洲的成交價爲 21.85 元。
能率亞洲的主要股東包括能率創新 (5392-TW)、佳能企業 (2374-TW)、長春人造樹脂廠及國票創投、大聯大 (3702-TW)。
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