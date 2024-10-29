能率亞洲與輔大策略合作 結合資源推動AI醫療創新

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-29 12:19

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能率亞洲 (7777-TW) 已登錄興櫃交易，因應創投業肩負扶植新創產業回饋社會的使命，能率亞洲運用其永續型創投角色與進入資本市場之雙重優勢，並完成與輔仁大學簽訂合作備忘錄，將結合輔大 AI 人工智慧發展中心平台，協助新創公司成功發展。

輔仁大學近年以精準健康為發展核心，旗下的輔大醫院並於今年 10 月成立智慧醫療中心，透過整合醫學院、高齡產業新創加速器、人工智慧發展中心與輔大醫院的資源，持續推動跨領域合作，產出高品質的研究成果，致力於促進健康科技與長照領域的新創發展，目前輔導 20 家企業，提供場域驗證、募資、優化營運計畫等協助。

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能率亞洲主管指出，本次能率亞洲攜手輔大進行合作，也是為了能率亞洲未來的長遠發展進行布局，有利提早發掘優質投資標的，透過多方資源的協助，協助新創產業進入資本市場。相信本次的合作只是一個開始，後續能率亞洲也將會有除了台灣以外的各多國際策略合作發展發生，讓能率亞洲的發展更上一層樓。