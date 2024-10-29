鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至8.61元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.76元下修至8.61元，其中最高估值13.45元，最低估值7.93元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.45(13.45)
|15.31
|18.92
|15.74
|最低值
|7.93(7.66)
|7.47
|8.67
|9.5
|平均值
|8.92(8.95)
|10.57
|12.42
|12
|中位數
|8.61(8.76)
|10.48
|11.38
|10.76
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,326.94億
|1,654.63億
|1,941.80億
|最低值
|1,235.88億
|1,004.81億
|927.20億
|平均值
|1,304.97億
|1,274.07億
|1,299.31億
|中位數
|1,308.61億
|1,268.81億
|1,257.74億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.84
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|營業收入
|1,083.17億
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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