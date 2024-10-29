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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至8.61元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 10:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.76元下修至8.61元，其中最高估值13.45元，最低估值7.93元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.45(13.45)15.3118.9215.74
最低值7.93(7.66)7.478.679.5
平均值8.92(8.95)10.5712.4212
中位數8.61(8.76)10.4811.3810.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,326.94億1,654.63億1,941.80億
最低值1,235.88億1,004.81億927.20億
平均值1,304.97億1,274.07億1,299.31億
中位數1,308.61億1,268.81億1,257.74億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.84-3.502.2729.0424.92
營業收入1,083.17億648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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