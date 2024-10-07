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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至9.26元，預估目標價為162.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 14:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.5元下修至9.26元，其中最高估值13.45元，最低估值7.76元，預估目標價為162.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.45(13.59)15.916.8715.34
最低值7.76(7.75)7.688.7210.76
平均值9.54(9.96)11.0511.9612.32
中位數9.26(9.5)10.8211.3410.85

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值1,326.42億1,650.56億1,364.45億
最低值1,163.01億989.50億920.74億
平均值1,285.59億1,255.93億1,213.38億
中位數1,295.29億1,222.73億1,223.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.84-3.502.2729.0424.92
營業收入1,083.17億648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVLO

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