鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估下修至8.8元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-11 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由9.26元下修至8.8元，其中最高估值13.45元，最低估值7.76元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.45(13.45)
|15.9
|16.93
|15.74
|最低值
|7.76(7.76)
|7.68
|7.95
|8.6
|平均值
|9.18(9.49)
|10.99
|11.7
|11.7
|中位數
|8.8(9.26)
|10.75
|11.27
|10.76
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,326.42億
|1,650.56億
|1,364.45億
|最低值
|1,163.01億
|989.50億
|920.74億
|平均值
|1,284.32億
|1,257.95億
|1,217.85億
|中位數
|1,289.78億
|1,247.17億
|1,240.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.84
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|營業收入
|1,083.17億
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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