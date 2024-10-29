鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為4.58元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.34元，其中最高估值0.41元，最低估值0.19元，預估目標價為4.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.41(0.41)
|0.42
|0.49
|0.18
|最低值
|0.19(0.19)
|0.17
|0.2
|0.18
|平均值
|0.33(0.33)
|0.34
|0.37
|0.18
|中位數
|0.34(0.34)
|0.35
|0.38
|0.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|454.26億
|460.84億
|469.80億
|480.01億
|最低值
|440.14億
|436.68億
|441.75億
|450.88億
|平均值
|446.97億
|446.82億
|451.37億
|461.77億
|中位數
|445.71億
|445.79億
|450.29億
|454.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.19
|0.27
|1.63
|0.33
|-0.22
|營業收入
|541.96億
|491.06億
|464.25億
|420.32億
|439.50億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barclays plc - ADR(BCS-US)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為15.07元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ICICI Bank Ltd. - ADRIBN-US的目標價調升至34.85元，幅度約3.4%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corpay公司CPAY-US的目標價調升至375元，幅度約3.02%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-0.24元，預估目標價為102.50元
下一篇