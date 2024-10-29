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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.34元，預估目標價為4.58元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 06:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元上修至0.34元，其中最高估值0.41元，最低估值0.19元，預估目標價為4.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.41(0.41)0.420.490.18
最低值0.19(0.19)0.170.20.18
平均值0.33(0.33)0.340.370.18
中位數0.34(0.34)0.350.380.18

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值454.26億460.84億469.80億480.01億
最低值440.14億436.68億441.75億450.88億
平均值446.97億446.82億451.37億461.77億
中位數445.71億445.79億450.29億454.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.190.271.630.33-0.22
營業收入541.96億491.06億464.25億420.32億439.50億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEF

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