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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司(FTI-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為33.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-29 10:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對TechnipFMC公司(FTI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.57元，其中最高估值1.76元，最低估值1.17元，預估目標價為33.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.76(1.78)2.162.933.14
最低值1.17(1.17)1.682.052.64
平均值1.51(1.5)1.952.482.97
中位數1.57(1.52)1.962.483.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值91.00億100.73億115.71億119.61億
最低值86.71億94.22億95.15億108.95億
平均值89.73億98.12億107.72億115.06億
中位數89.82億98.32億107.13億116.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-5.39-7.330.03-0.240.12
營業收入134.37億131.27億64.34億66.94億78.13億

詳細資訊請看美股內頁：
TechnipFMC公司(FTI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFTI

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