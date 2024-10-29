鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司(FTI-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-29 10:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對TechnipFMC公司(FTI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.52元上修至1.57元，其中最高估值1.76元，最低估值1.17元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.76(1.78)
|2.16
|2.93
|3.14
|最低值
|1.17(1.17)
|1.68
|2.05
|2.64
|平均值
|1.51(1.5)
|1.95
|2.48
|2.97
|中位數
|1.57(1.52)
|1.96
|2.48
|3.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|91.00億
|100.73億
|115.71億
|119.61億
|最低值
|86.71億
|94.22億
|95.15億
|108.95億
|平均值
|89.73億
|98.12億
|107.72億
|115.06億
|中位數
|89.82億
|98.32億
|107.13億
|116.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.39
|-7.33
|0.03
|-0.24
|0.12
|營業收入
|134.37億
|131.27億
|64.34億
|66.94億
|78.13億
詳細資訊請看美股內頁：
TechnipFMC公司(FTI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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