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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司(FTI-US)EPS預估上修至1.28元，預估目標價為32.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對TechnipFMC公司(FTI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.22元上修至1.28元，其中最高估值1.52元，最低估值1.13元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.52(1.52)2.062.853.03
最低值1.13(1.13)1.592.092.66
平均值1.29(1.27)1.862.432.8
中位數1.28(1.22)1.92.52.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值90.42億101.54億115.93億116.88億
最低值87.76億93.56億99.66億110.07億
平均值88.94億98.39億109.34億114.44億
中位數88.89億98.51億110.19億116.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-5.39-7.330.03-0.240.12
營業收入134.37億131.27億64.34億66.94億78.13億

詳細資訊請看美股內頁：
TechnipFMC公司(FTI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFTI

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