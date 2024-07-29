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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司FTI-US的目標價調升至32元，幅度約6.67%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對TechnipFMC公司(FTI-US)提出目標價估值：中位數由30元上修至32元，調升幅度6.67%。其中最高估值37元，最低估值23.37元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予TechnipFMC公司評價：積極樂觀16位、保持中立6位、保守悲觀0位。

TechnipFMC公司今(29日)收盤價為28.87元。近5日股價上漲6.67%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股FTI市場預估目標價

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