鉅亨速報 - Factset 最新調查：TechnipFMC公司(FTI-US)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為32.20元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對TechnipFMC公司(FTI-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.33元，其中最高估值1.52元，最低估值1.13元，預估目標價為32.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.52(1.52)
|2.17
|3.16
|3.03
|最低值
|1.13(1.13)
|1.59
|2.09
|2.72
|平均值
|1.3(1.29)
|1.87
|2.47
|2.86
|中位數
|1.33(1.28)
|1.9
|2.5
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|90.42億
|101.54億
|116.85億
|116.88億
|最低值
|87.76億
|93.56億
|99.66億
|110.16億
|平均值
|89.08億
|98.30億
|109.41億
|114.47億
|中位數
|89.31億
|98.51億
|110.19億
|116.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.39
|-7.33
|0.03
|-0.24
|0.12
|營業收入
|134.37億
|131.27億
|64.34億
|66.94億
|78.13億
詳細資訊請看美股內頁：
TechnipFMC公司(FTI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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