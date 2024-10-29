香港首富李嘉誠開發23年 7.6折甩賣北京建案

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-29 07:30

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香港首富李嘉誠旗下企業在北京開發長達 23 年的建案，近日開始打折拋售了。

據《財聯社》周一（28 日）報導，有市場消息稱，李嘉誠位於北京朝陽區東四環的「御翠園」建案近日開盤，直接以 7.6 折甩賣，特價房僅人民幣（下同）7.6 萬元 / 平方公尺，比附近二手房價格還低。

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對此，該建案售樓人員表示，近幾日確實推出 50 套特價房源，「特價房銷售均價低至 7.5 萬元 / 平方公尺～7.6 萬元 / 平方公尺，戶型是 140 平方公尺、180 平方公尺的大平層以及聯排別墅，目前這幾個戶型都有房源在售」。

按照該建案此前 9.07 萬元～9.97 萬元 / 平方公尺備案價，此次特價房每平方公尺售價下降近 1.5 萬元～2.4 萬元，由此計算，本次特價房銷售價格相較於備案價最高價格，相當於打了 7.6 折。

「因為價格比周邊二手房價格還要便宜，上周末來看房的客戶特別多，都需要排號，甚至一個銷售要帶 5 個客戶。」上述置業顧問說。

「雖然 9.30 政策之後，北京市場成交量出現比較明顯的回暖，但從目前市場上在售建案價格行情來看，普遍在價格上給出力度比較大的折扣，在指導價基礎上打 7 折的建案還是蠻多的。」合碩機構首席分析師郭毅表示。

郭毅進一步表示，「御翠園」價格低開的方式契合當下市場環境，也真正起到了撬動市場需求、提升建案熱度的作用，預料李嘉誠推出 50 套特價房之後，其餘繼續銷售的房源價格會提高。

值得關注的是，李嘉誠從拿地到今天，已經開發了 23 年，「御翠園」是當年他進入北京的第一個建案。

公開資料顯示，「御翠園」由長江實業旗下和記黃埔地產（北京朝陽）公司開發。據多家媒體此前報道，「御翠園」所在的姚家園建案地皮總面積約 40 萬平方公尺，由和記黃埔於 2001 年以 7 億元拿下，樓面價僅 1,750 元 / 平方公尺。