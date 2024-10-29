中國審計江湖排名出現大變化：普華永道未現身 安永登頂！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-29 09:30

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中國會計師事務所的江湖地位出現大變化，中國註冊會計師協會周一（28 日）發布的《2023 年度會計師事務所綜合評價百家排名信息（公示稿）》顯示，曾穩坐中國會計師事務所頭號交椅的普華永道中天會計師事務所竟未現身，安永華明會計師事務所取而代之，成為龍頭大哥。

據《證券時報》報導，安永華明以 957.90 分排名第一，2023 年度公司本身業務收入為人民幣（下同）68.14 億元，分所數量 23 所，註冊會計師數量 1,788 人。2021 年和 2022 年，安永華明本身業務收入分別為 54.9 億元、66.46 億元。

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安永是全球四大會計師事務所之一。1992 年，安永獲中國財政部批准在國內設立合作事務所–安永華明會計師事務所，總部位於北京。2012 年度，安永華明完成本土化轉制。公司官網稱，截至 2020 年年末，擁有從業人員超過 8,000 人。

此前幾年，安永華明一直位於普華永道之後，位居榜單次席。2022 年度，普華永道得分高達 980.86 分，本身業務收入 79.25 億元，可謂是遙遙領先。

不過，今年第 2 季以來，普華永道陷入輿論漩渦，內訌、遭處罰傳聞不斷，客戶解約潮也是持續湧動。

普華永道未在《2023 年度排名》中出現，可能是其主動行為。

中註協表示，排名由會計師事務所自願參加。今年有的會計師事務所因受到財政部、證監會的行政處罰，主動提出不參加 2023 年度綜合評價排名。部分會計師事務所受到的處理處罰，將在 2024 年度綜合評價中予以體現。

今年 9 月，財政部宣布對普華永道做出行政處罰決定，對普華永道涉及恒大地產 2018 年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款共 1.16 億元的行政處罰。普華永道還遭到證監會相應處罰。

在安永華明之後，畢馬威華振會計師事務所的排名，也從原來的第 3 名上升至第 2 名。2023 年度，畢馬威華振本身業務收入為 51.03 億元，註冊會計師人數為 1,135 人，分所數量 20 所。