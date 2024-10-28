百達-KY斥資近24億元 收購新加坡大道集團43%股權

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-28 19:41

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百達 - KY(2236-TW) 今 (28) 日發布重訊宣布，董事會通過新加坡全資子公司 PATEC PTE. LTD. 收購取得新加坡上市公司大道工業集團有限公司 (Broadway Industrial Group Limited，以下簡稱 BIGL) 約 43% 股權，交易總額約星幣 9800 萬元 (約新台幣 24 億元)，未來也將以併購或策略聯盟方式，尋求下一個階段的成長。

百達說明，自 2015 年於台灣證券交易所掛牌穩健經營，在主要業務上，包括汽機車金屬加工、設備製造和服務型機器人設計製造銷售，陸續繳出成長績效，展望未來，將於本業相關領域中，以併購或策略聯盟方式，尋求下一個階段成長。

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百達與標的公司大股東協議，計畫先行交易其超過 43% 股權後，在新加坡證券交易市場公告展開全面收購要約，成為近年極少數台灣上市公司至海外其他證券交易市場以公開收購取得上市公司股權的案例。

百達也提到，在本次收購案中獲玉山銀行提供全額融資的支持，同時，也得到新加坡 Wong Partnership LLP 王律師事務所、UOB 大華銀行財務顧問團隊的全力協助，使本次收購案得以成功進行市場收購邀約。