憂低價品衝擊當地中小企業 印尼政府封鎖Temu平台
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-14 09:00
拼多多 (PDD-US) 旗下中國跨境電商 Temu 應用程式 (APP) 遭印尼政府封鎖，旨在保護當地中小型企業，避免受到低廉產品衝擊，印尼用戶已無法正常使用 Temu 的 APP。
儘管尚未發現印尼民眾在 Temu 上進行交易，但當局正在採取預防措施。
印尼資訊與通訊部部長 Budi Arie Setiadi 表示，已要求谷歌和蘋果 (AAPL-US) 下架 Temu APP，上周三 (9 日) 開始 Temu APP 在印尼就已無法正常使用。
Budi 強調，政府致力於保護數百萬中小企業，而非電子商務本身。他進一步指出，Temu 的商業模式是直接在消費者與中國廠商之間建立連接，以大幅降低價格，這是一種「不健康的競爭」。
他還表示，雅加達將阻止 Temu 在印尼電子商務領域的任何潛在投資，儘管目前尚未有相關報導資訊。
此外，印尼政府也計劃要求對中國快時尚品牌 Shein 實施類似的封鎖。Shein 回應稱他們並未在印尼運營。
這次封鎖行動，延續了印尼對外國電商的監管立場。去年，當局迫使 TikTok 關閉其在該國的電子商務服務，理由是保護本地商家和用戶數據。隨後，TikTok 收購了印尼科技集團 GoTo 電子商務部門的多數股權，以維持其在東南亞最大電子商務市場的存在。
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