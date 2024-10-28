虹彩光電攜手牛耳生技 全彩膽固醇液晶電子紙跨入智慧醫療應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-28 14:25

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膽固醇液晶技術業者虹彩光電宣布，攜手牛耳國際生技、綠創新科技，以全彩膽固醇液晶電子紙技術合作跨入智慧醫療領域，並首度發表應用於臺中榮民總醫院 42 周年院慶活動。

虹彩光電表示，本次合作採用最新的「膽固醇」技術開發新一代 27.6 吋彩色電子紙，具備支援高飽和度全彩、1 秒低延遲更新時間、簡易彈性操控介面，以及避免無線網路干擾等創新技術。

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相較於傳統技術，膽固醇液晶在大尺寸應用中有更明顯的優勢，不僅在任何光線環境下都能呈現出清晰明亮的影像，全彩的顯示能力與快速刷新率，特別適合需要動態顯示的場景。

臺中榮總此次 42 周年院慶活動全面導入虹彩光電及牛耳生技合作的彩色電子紙看板及無紙化報到系統，領先亞洲在國際研討會上首度使用彩色電子紙排程及講桌螢幕設備，達成全面無紙化目標，達到數位轉型、節能減碳。

虹彩光電表示，與牛耳生技將持續共同專注在醫療領域，未來醫院衛教資訊以及掛號系統都十分適合導入全彩膽固醇液晶電子紙技術之應用，互聯網搭配醫院後台管理系統即時更新訊息，也能減少過去紙張行政作業的耗時與浪費。