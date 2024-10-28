大研生醫登興櫃享蜜月 早盤大漲1.64倍 最高價達180元

目前在台股公司中包括立萬利 ( 3054-TW ) 在 2017 年第四季，公司跨足保健食品領域並開始銷售相關產品，而統振 ( 6170-TW ) 除移工匯兌金融科技業務在高速成長之外，流通事業旗下代理 Adidas 個人洗護用品、德韓彩妝品、「Doppelherz 德之寶」保健食品等多樣產品

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大研生醫自 2018 年成立以來，專注於營養補充品的研發與銷售，旗下擁有多款暢銷產品，如德國頂級魚油、視易適葉黃素、益生菌及瑪卡等，滿足全齡層的健康需求，並根據不同族群如男性、女性、兒童與銀髮族，設計專屬的營養保健品。