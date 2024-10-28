大研生醫登興櫃享蜜月 早盤大漲1.64倍 最高價達180元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-28 11:04
營養保健食品品牌商大研生醫 (7780-TW) 28 日以每股參考價 68 元登錄興櫃交易，主辦券商為凱基證券，將進入資本市場，早盤股價上漲最高達 180 元，較參考價大漲 1.64 倍。
目前在台股公司中包括立萬利 (3054-TW) 在 2017 年第四季，公司跨足保健食品領域並開始銷售相關產品，而統振 (6170-TW) 除移工匯兌金融科技業務在高速成長之外，流通事業旗下代理 Adidas 個人洗護用品、德韓彩妝品、「Doppelherz 德之寶」保健食品等多樣產品
大研生醫董事長張家銘表示，大研生醫將持續開發包括日本、澳洲及東南亞等區域市場。
大研生醫成立於 2018 年，目前股本爲 6 億元，2023 年營收達 11.9 億元，年增 34%，毛利率 68.36%，稅後純益爲 1.6 億元，年增 77.83%，每股純益 10.32 元；依 OTC 資料顯示，大研生醫 2024 年 1-9 月營收 8.18 億元，毛利率 62.49%，稅後純益 5047 萬元，每股純益爲 0.84 元。
大研生醫自 2018 年成立以來，專注於營養補充品的研發與銷售，旗下擁有多款暢銷產品，如德國頂級魚油、視易適葉黃素、益生菌及瑪卡等，滿足全齡層的健康需求，並根據不同族群如男性、女性、兒童與銀髮族，設計專屬的營養保健品。
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