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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至13.62元，預估目標價為490.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.84元下修至13.62元，其中最高估值14.08元，最低估值13.18元，預估目標價為490.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.08(14.25)17.3521.322.25
最低值13.18(13.18)1516.3522.25
平均值13.68(13.85)16.0419.3322.25
中位數13.62(13.84)15.919.3522.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值32.53億36.14億40.12億42.69億
最低值31.54億32.83億35.52億42.69億
平均值32.10億35.12億38.66億42.69億
中位數32.18億35.29億39.10億42.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.305.209.4813.4013.26
營業收入17.87億18.22億22.89億27.92億28.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIA

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