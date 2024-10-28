鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至13.62元，預估目標價為490.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-28 10:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2024年EPS預估：中位數由13.84元下修至13.62元，其中最高估值14.08元，最低估值13.18元，預估目標價為490.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.08(14.25)
|17.35
|21.3
|22.25
|最低值
|13.18(13.18)
|15
|16.35
|22.25
|平均值
|13.68(13.85)
|16.04
|19.33
|22.25
|中位數
|13.62(13.84)
|15.9
|19.35
|22.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.53億
|36.14億
|40.12億
|42.69億
|最低值
|31.54億
|32.83億
|35.52億
|42.69億
|平均值
|32.10億
|35.12億
|38.66億
|42.69億
|中位數
|32.18億
|35.29億
|39.10億
|42.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.30
|5.20
|9.48
|13.40
|13.26
|營業收入
|17.87億
|18.22億
|22.89億
|27.92億
|28.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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