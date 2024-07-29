search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至14.6元，預估目標價為495.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.87元下修至14.6元，其中最高估值15.5元，最低估值13.4元，預估目標價為495.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.5(15.5)19.721.522.32
最低值13.4(13.4)15.1516.3822.32
平均值14.57(14.63)17.6919.3622.32
中位數14.6(14.87)18.3519.4722.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值32.56億36.03億39.61億41.44億
最低值31.55億33.36億35.63億41.44億
平均值32.14億35.19億37.62億41.44億
中位數32.18億35.44億38.04億41.44億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.305.209.4813.4013.26
營業收入17.87億18.22億22.89億27.92億28.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIA

相關行情

台股首頁我要存股
Saia公司396.43-18.95%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty