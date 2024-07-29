鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至14.95元，預估目標價為505.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.39元下修至14.95元，其中最高估值15.5元，最低估值13.4元，預估目標價為505.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.5(15.8)
|19.7
|21.63
|25.38
|最低值
|13.4(14.84)
|15.15
|16.84
|25.38
|平均值
|14.73(15.31)
|17.85
|19.84
|25.38
|中位數
|14.95(15.39)
|18.58
|19.9
|25.38
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.62億
|36.05億
|39.61億
|42.57億
|最低值
|31.55億
|33.36億
|35.34億
|42.57億
|平均值
|32.19億
|35.23億
|37.71億
|42.57億
|中位數
|32.30億
|35.47億
|38.07億
|42.57億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.30
|5.20
|9.48
|13.40
|13.26
|營業收入
|17.87億
|18.22億
|22.89億
|27.92億
|28.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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