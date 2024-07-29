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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至14.95元，預估目標價為505.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:18

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2024年EPS預估：中位數由15.39元下修至14.95元，其中最高估值15.5元，最低估值13.4元，預估目標價為505.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.5(15.8)19.721.6325.38
最低值13.4(14.84)15.1516.8425.38
平均值14.73(15.31)17.8519.8425.38
中位數14.95(15.39)18.5819.925.38

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值32.62億36.05億39.61億42.57億
最低值31.55億33.36億35.34億42.57億
平均值32.19億35.23億37.71億42.57億
中位數32.30億35.47億38.07億42.57億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.305.209.4813.4013.26
營業收入17.87億18.22億22.89億27.92億28.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIA

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