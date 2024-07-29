鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至505元，幅度約7.42%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:20
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由545.5元下修至505元，調降幅度7.42%。其中最高估值595元，最低估值270元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀2位。
Saia公司今(29日)收盤價為396.43元。近5日股價下跌7.42%，標普指數下跌0.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至14.95元，預估目標價為505.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：博思艾倫漢密爾頓控股BAH-US的目標價調降至169元，幅度約3.43%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Veralto CorpVLTO-US的目標價調升至106.68元，幅度約3.57%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：WEX IncWEX-US的目標價調降至220元，幅度約4.35%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇