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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至505元，幅度約7.42%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:20

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由545.5元下修至505元，調降幅度7.42%。其中最高估值595元，最低估值270元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀2位。

Saia公司今(29日)收盤價為396.43元。近5日股價下跌7.42%，標普指數下跌0.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SAIA市場預估目標價

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