鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至10.17元，預估目標價為131.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 10:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.35元下修至10.17元，其中最高估值10.63元，最低估值9.94元，預估目標價為131.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.63(10.65)
|12.41
|14.58
|最低值
|9.94(9.96)
|5.9
|9.69
|平均值
|10.25(10.3)
|9.82
|12.09
|中位數
|10.17(10.35)
|10.47
|12.09
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|178.21億
|194.84億
|209.26億
|最低值
|174.05億
|162.91億
|165.74億
|平均值
|176.19億
|179.36億
|194.26億
|中位數
|176.09億
|180.93億
|196.98億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.04
|2.59
|15.56
|20.92
|14.64
|營業收入
|104.65億
|96.01億
|184.09億
|222.61億
|187.95億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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