鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至10.36元，預估目標價為135.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-17 04:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.63元下修至10.36元，其中最高估值11.62元，最低估值9.95元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|11.62(11.62)
|11.93
|14.57
|最低值
|9.95(9.95)
|5.9
|9.69
|平均值
|10.57(10.6)
|9.93
|12.11
|中位數
|10.36(10.63)
|10.4
|12.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|182.93億
|191.82億
|208.91億
|最低值
|174.46億
|163.18億
|167.36億
|平均值
|177.62億
|179.52億
|194.30億
|中位數
|176.58億
|181.07億
|195.68億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.04
|2.59
|15.56
|20.92
|14.64
|營業收入
|104.65億
|96.01億
|184.09億
|222.61億
|187.95億
詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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