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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鋼鐵動態(STLD-US)EPS預估下修至10.36元，預估目標價為135.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-17 04:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對鋼鐵動態(STLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.63元下修至10.36元，其中最高估值11.62元，最低估值9.95元，預估目標價為135.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值11.62(11.62)11.9314.57
最低值9.95(9.95)5.99.69
平均值10.57(10.6)9.9312.11
中位數10.36(10.63)10.412.16

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值182.93億191.82億208.91億
最低值174.46億163.18億167.36億
平均值177.62億179.52億194.30億
中位數176.58億181.07億195.68億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.042.5915.5620.9214.64
營業收入104.65億96.01億184.09億222.61億187.95億

詳細資訊請看美股內頁：
鋼鐵動態(STLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLD

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