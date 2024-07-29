定穎上半年淨利大增87% 每股純益2.24元 泰國廠即將投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-29 18:01

汽車板廠定穎 (3715-TW) 在 HDI 板產能增加後，加上包括汽車板及 AI 加速卡等訂單的接單順利，今 (29) 日公布最新財報，2024 年第二季稅後純益 3.4 億元，季增 20.4%，年增 43.86%，2024 年上半年稅後純益 6.23 億元，年增 87.62%，每股純益 2.24 元。

預估定穎在 2024 年第三季營收將再較第二季的 42.28 億元再有個位數的營收成長幅度再創新高，法人則看好定穎在下半年泰國廠新產能的加入，將展現營收的高度爆發力。

定穎 2024 年第二季營收爲 42.28 億元，毛利率 27.42%，季增 4.75 個百分點，年增 7.46 個百分點，2024 年第二季稅後純益 3.4 億元，季增 20.4%，年增 43.86%，每股純益 1.22 元。

定穎 2024 年上半年營收 83.99 億元，毛利率 25.07%，年增 5.17 個百分點，2024 年上半年稅後純益 6.23 億元，年增 87.62%，每股純益 2.24 元。

對於今年新產品，定穎表示，陸續有美 / 歐系自動駕駛、攝像頭模組以及 AI 加速卡料號放量，公司持續往高層數、高階 HDI 以及高頻高速產品發展。

定穎表示，隨著 AI 以及電動車的發展，客戶對 HDI 的需求也逐漸提升，定穎今年 HDI 占比目標至少要超過 30%，而 HDI 的毛利率也優於公司平均表現。定穎近期並召開法人說明會提出最新營運展望。

定穎生產以汽車板的營收比重最高，定穎第三季在汽車板營收可望持續成長，同時，包括網通及 AI 加速卡的放量出貨，將推升第三季的營收再向上。外電報導博通管理層看好 ，未來 5 年內來自 AI 相關產品的營收可望超越 1,500 億美元。

小摩估算，博通 AI 部門未來 3-5 年的成長率可望達到 30-40%。法人圈指出，定穎的加速卡即將交貨博通。不過，定穎表示不對單一客戶進行評論。