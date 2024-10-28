以色列發動報復空襲 伊朗出聲警告美國

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-28 09:00

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伊朗武裝部隊總參謀部上周六（26 日）就以色列對伊朗的軍事行動發表聲明，稱以色列利用美國在伊拉克的軍事基地領空，在距離伊朗邊境 100 公里處對伊朗發起軍事行動，嚴重違反國際法。

伊朗表示，將保留在適當時候做出合法回應的正當權利，並強調應立即在加薩地帶和黎巴嫩建立持久停火，以防以色列殺害無辜平民。

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伊朗痛批，美國在支持以色列破壞地區安全方面發揮著重要作用。為了防止地區衝突加劇，伊朗警告美國應控制以色列，美國及其盟友也不應繼續陷入以色列的陷阱。

據《CNN》報導，上周六美國總統拜登對以色列襲擊伊朗一事做出回應，他表示，希望這次襲擊行動代表中東緊張局勢結束。

「看起來除了軍事目標外，他們沒有擊中任何東西。我希望這就是結束。」拜登還表示，當天早些時候曾聽取情報部門的相關簡報。

對於此次以色列的行動，拜登政府官員的說法是，美方沒有直接參與這次襲擊，但美國一直與以色列密切磋商。

伊朗 10 月 1 日對以色列發動大規模飛彈襲擊後，以方一直聲稱要報復。分析人士表示，以色列近期與美國就報復方式、規模等不斷展開協調，因此靴子直到近一個月後才落地。

此外，以色列國防軍上周六表示，截至當天 23 時，以軍監測到黎巴嫩真主黨從黎巴嫩向以色列境內發射了約 190 枚火箭彈。