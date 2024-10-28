虛假姓名、可疑筆跡！美國「戰場州」出現大規模選民登記詐欺

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-28 11:00

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美國總統大選即將在 11 月 5 日登場，在這個關鍵時刻，「戰場州」賓夕法尼亞州卻傳出大規模選民登記詐欺的消息， 一個郡的選舉工作人員發現，大約 2,500 份選民登記表可能存在詐欺行為，另外兩個郡也接到了要求留意類似問題的警告。

據《美聯社》報導，美國官員上周五（25 日）表示，這些表格是在 21 日該州登記截止日期前不久抵達蘭開斯特郡（Lancaster County）選舉辦公室，並且顯然是一場更大規模登記行動的一環。一些表格出現虛假姓名、可疑筆跡、可疑簽名、錯誤地址等問題。

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2024 美國總統大選關鍵落在「搖擺州」，擁有 19 張選舉人票的賓州，更被外界視為是共和黨總統候選人川普、民主黨總統候選人賀錦麗的必爭之地，有「得賓州者得天下」一說。

蘭開斯特郡地區檢察官亞當斯 （Heather Adams）在記者會上表示，調查人員在接觸這些選民後，發現他們根本沒要求提供或填寫這些表格，上頭的簽名也不是他們寫的。

亞當斯說，在這 2,500 份選民登記表中，大概有 60% 存在詐欺行為，與大規模選民登記拉票活動有關，最早可追溯至今年 6 月。

亞當斯表示，另外兩個郡也收到了類似申請表，被通知對這些申請表進行檢查。

亞當斯說：「看起來這是一個有組織的行動。當然，這是一項正在進行的調查。我們將調查哪些人參加了這個活動。」