是你嗎？才花35元即中千萬 共21張千萬元還沒兌領 已誕生826位千萬富翁
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-01 17:44
自 100 年 1-2 月期起，統一發票每期開出 1 千萬元特別獎中獎號碼 1 組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至 113 年 5-6 月期累計 81 期，可兌領特別獎之中獎發票共有 1,106 張，已兌領 826 張，創造了 826 位千萬富翁。截至目前有 21 個特別獎尚未兌領。
財政部賦稅署說明，113 年 7-8 月期統一發票獎金 1 千萬元特別獎中獎號碼已於 113 年 9 月 25 日開出，特別獎中獎發票有 17 張，領獎期間為 113 年 10 月 6 日至 114 年 1 月 6 日，連同 113 年 5-6 月期仍在領獎期限（113 年 11 月 5 日）內尚未兌領之 4 張特別獎中獎發票，合計有 21 個特別獎等待中獎民眾領取。
113 年 7-8 月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出 17 張千萬大獎、200 萬特獎「08276859」則開出 15 張，包括 7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都有開出千萬元中獎發票，也有幸運兒僅消費 35 元即中大獎。
中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎 APP 領獎，還可節省 4 萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。
該署特別呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎 APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎 APP 將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎 APP 即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎 APP 即時領獎，一舉數得，好處多多。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇