是你嗎？才花35元即中千萬 共21張千萬元還沒兌領 已誕生826位千萬富翁

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-01 17:44

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自 100 年 1-2 月期起，統一發票每期開出 1 千萬元特別獎中獎號碼 1 組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定之發票後，截至 113 年 5-6 月期累計 81 期，可兌領特別獎之中獎發票共有 1,106 張，已兌領 826 張，創造了 826 位千萬富翁。截至目前有 21 個特別獎尚未兌領。

財政部賦稅署說明，113 年 7-8 月期統一發票獎金 1 千萬元特別獎中獎號碼已於 113 年 9 月 25 日開出，特別獎中獎發票有 17 張，領獎期間為 113 年 10 月 6 日至 114 年 1 月 6 日，連同 113 年 5-6 月期仍在領獎期限（113 年 11 月 5 日）內尚未兌領之 4 張特別獎中獎發票，合計有 21 個特別獎等待中獎民眾領取。

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113 年 7-8 月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出 17 張千萬大獎、200 萬特獎「08276859」則開出 15 張，包括 7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都有開出千萬元中獎發票，也有幸運兒僅消費 35 元即中大獎。

中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎 APP 領獎，還可節省 4 萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。