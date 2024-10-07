超級幸運！花100元停車就中獎 2張統一發票千萬獎落嘉義縣市

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-07 09:52

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財政部南區國稅局今（7) 日表示，113 年 7-8 月期統一發票已於 113 年 9 月 25 日開獎，其轄內營業人開立發票中獎 1,000 萬元特別獎計有 2 張，由嘉義市西區嘟嘟房停車場及嘉義縣朴子市全聯福利中心開出，還未對獎的民眾請趕快對獎，幸運兒可能就是您。

南區國稅局說明，該兩張特別獎發票消費地點皆在嘉義地區，分別由嘉義市西區嘟嘟房停車場及嘉義縣朴子市全聯福利中心開出，民眾僅消費 100 元及 339 元就獲得財神爺眷顧，真是超級幸運。

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該局提醒中獎民眾，領奬期限自 113 年 10 月 6 日至 114 年 1 月 6 日止；如中獎發票係中獎人以手機條碼儲存之雲端發票，且開獎前 (不含開獎當日) 已於整合服務平臺設定匯款帳戶者，則中獎獎金將直接匯入帳戶。