玉山熊本出張所歡慶開業 東京、福岡、熊本三地合作擴大日本服務網絡

鉅亨網新聞中心 2024-10-26 13:56

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玉山銀行熊本出張所（支行）於 10 月 23 日正式開業，並於 25 日 (五) 舉行開業晚宴，由玉山金控董事長黃男州帶領多位主管同仁及玉山合唱團前往熊本參加，前防衛大臣木原稔眾議員、熊本縣知事木村敬、熊本市市長大西一史、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊及日本在地企業、重要商會團體、台商代表均親臨會場表達祝賀。

台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊 (左五) 、玉山金控董事長黃男州(左三)、總經理陳茂欽(右四)、董事陳美滿(左) 、熊本市市長大西一史(左四)、九州商工會議所連合會會長谷川浩道(左二)、熊本縣商工會議所連合會會長久我彰登(右六) 等出席 10/25 熊本出張所開業晚宴。

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熊本縣知事木村敬表示，自台灣 TSMC 進駐以來，吸引半導體產業至熊本設廠，並帶動維修保養、物流倉儲等相關產業發展，玉山是台灣中小企業金融的首選銀行，我們期待玉山能成為台資企業進駐九州的最佳助力，並持續促進台灣與熊本各方面的交流。

玉山金控總經理陳茂欽 (中)、熊本出張所所長山崎辰也(左二)、福岡分行行長久保敏也(左)、東京分行行長林國維(右)、個金執行長許美麗(右二) 於熊本出張所開業剪綵。

熊本市市長大西一史表示，今年 4 月玉山銀行與熊本市政府簽署合作協議書 (MOU)，共同促進台灣與熊本間經濟、觀光、體育等領域交流，衷心感謝玉山的投入。目前兩地直航每週班次高達 12 班，台灣旅客佔熊本市外國旅客達四分之一，此次玉山開設熊本出張所，相信可進一步推動更多台灣與熊本間的合作商機。

玉山銀行熊本出張所 10/25 晚宴匯聚各界代表，玉山經營團隊與玉山合唱團向與會貴賓表達感謝祝福。

眾議員木原稔對於玉山能夠在熊本成立出張所感到非常的開心，他作為玉山的友人，會持續為日台友好而努力。台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊表示，玉山銀行是在日本成長最快速的台資銀行，更是第一家於九州布局的台資銀行，已與在地建立深厚的友誼。隨著半導體產業蓬勃發展，台灣與九州的關係也日益緊密，相信玉山一定能成為台商前進九州最好的夥伴。