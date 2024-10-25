鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.43元，其中最高估值1.72元，最低估值1元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.72(1.72)
|2.56
|3.53
|3.99
|最低值
|1(1)
|1.32
|1.7
|3.1
|平均值
|1.36(1.31)
|1.97
|2.53
|3.54
|中位數
|1.43(1.39)
|1.98
|2.51
|3.54
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|541.23億
|571.78億
|605.13億
|623.05億
|最低值
|534.17億
|550.63億
|582.55億
|610.30億
|平均值
|536.45億
|562.90億
|593.47億
|617.61億
|中位數
|536.27億
|562.84億
|594.21億
|619.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.79
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|營業收入
|457.68億
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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