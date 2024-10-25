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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至1.43元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.43元，其中最高估值1.72元，最低估值1元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.72(1.72)2.563.533.99
最低值1(1)1.321.73.1
平均值1.36(1.31)1.972.533.54
中位數1.43(1.39)1.982.513.54

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值541.23億571.78億605.13億623.05億
最低值534.17億550.63億582.55億610.30億
平均值536.45億562.90億593.47億617.61億
中位數536.27億562.84億594.21億619.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.79-18.36-3.090.191.21
營業收入457.68億173.37億298.82億489.71億527.88億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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