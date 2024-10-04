鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為12.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 06:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.16元上修至1.18元，其中最高估值1.94元，最低估值0.6元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.94(1.94)
|2.76
|4.15
|3.99
|最低值
|0.6(0.6)
|1.3
|1.54
|2.95
|平均值
|1.18(1.17)
|1.9
|2.49
|3.47
|中位數
|1.18(1.16)
|1.81
|2.32
|3.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|541.23億
|578.71億
|615.37億
|623.05億
|最低值
|532.98億
|549.26億
|582.39億
|610.30億
|平均值
|535.77億
|563.34億
|594.17億
|616.92億
|中位數
|535.23億
|564.95億
|592.01億
|617.40億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.79
|-18.36
|-3.09
|0.19
|1.21
|營業收入
|457.68億
|173.37億
|298.82億
|489.71億
|527.88億
詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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