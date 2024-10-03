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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-03 22:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.16元，其中最高估值1.94元，最低估值0.6元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.94(1.94)2.764.153.99
最低值0.6(0.6)1.31.542.95
平均值1.17(1.16)1.92.493.47
中位數1.16(1.13)1.832.323.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值541.23億578.71億615.37億623.05億
最低值532.98億549.26億582.39億617.40億
平均值535.72億562.97億593.59億620.22億
中位數535.23億564.15億592.01億620.22億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.79-18.36-3.090.191.21
營業收入457.68億173.37億298.82億489.71億527.88億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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