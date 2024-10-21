台灣國際物聯網展23日登場 耀登展示低軌衛星新技術打造智慧城市
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-21 18:31
台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）暨台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）將於 10 月 23 日至 25 日在台北南港展覽館一館舉行，低軌衛星商耀登和網通廠啓碁將會參展，分別展示出 RFID WAVE® Antenna 和低軌衛星接收設備，以應對未來智慧城市發展。
在參展廠商方面，低軌衛星商耀登 (3138-TW) 則將展示突破性的低軌衛星地面接收設備，專注於支援多軌道衛星通訊系統，包括 GEO 和 LEO，該設備採用複合式中頻切換技術和高度集成 RF 電路設計，提高傳輸效率與系統可靠性，為未來智慧城市和物聯網提供關鍵支持。
網通廠啓碁 (6285-TW) 將展示 RFID WAVE® Antenna 和 InSpec 3.0 回焊爐智能生產預測系統，而 InSpec 3.0 系統結合 AIoT 技術，為 SMT 回焊爐打造數位分身，有助於提高製程品質和效率。
今年適逢 TAITRONICS 50 周年，展會主題涵蓋「AI 物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」和「無人飛行器」四大領域，展現電子產業朝向 AI 持續轉型的決心。展出內容包括電子零組件及配件、先進儀器、電機及自動化設備、次世代通訊應用等，並特別設立 AI 科技暨應用區和無人機專區。
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