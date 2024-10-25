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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至13.23元，預估目標價為163.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 16:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.87元上修至13.23元，其中最高估值14.3元，最低估值12.6元，預估目標價為163.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.3(13.87)16.4921.920.59
最低值12.6(12.42)12.414.2718.56
平均值13.21(12.94)15.2818.1419.58
中位數13.23(12.87)15.5518.1419.58

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值395.43億425.65億455.24億
最低值381.68億398.46億415.90億
平均值388.32億409.09億432.63億
中位數387.85億407.63億430.46億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS11.055.1826.9417.9111.95
營業收入337.14億316.00億319.83億382.32億491.60億

詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCOF

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