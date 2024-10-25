鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至13.23元，預估目標價為163.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 16:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.87元上修至13.23元，其中最高估值14.3元，最低估值12.6元，預估目標價為163.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.3(13.87)
|16.49
|21.9
|20.59
|最低值
|12.6(12.42)
|12.4
|14.27
|18.56
|平均值
|13.21(12.94)
|15.28
|18.14
|19.58
|中位數
|13.23(12.87)
|15.55
|18.14
|19.58
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|395.43億
|425.65億
|455.24億
|最低值
|381.68億
|398.46億
|415.90億
|平均值
|388.32億
|409.09億
|432.63億
|中位數
|387.85億
|407.63億
|430.46億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|11.05
|5.18
|26.94
|17.91
|11.95
|營業收入
|337.14億
|316.00億
|319.83億
|382.32億
|491.60億
詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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