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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調升至480元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2024-08-10 02:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對CACI國際(CACI-US)提出目標價估值：中位數由464元上修至480元，調升幅度3.45%。其中最高估值533元，最低估值425元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予CACI國際評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀1位。

CACI國際今(10日)收盤價為460.635元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌2.34%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CACI市場預估目標價

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