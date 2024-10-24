瞄準印度市場！輝達宣布推出印地語AI模型 黃仁勳今跟亞洲首富安巴尼對談

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-24 15:24

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AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US)正在跟信實工業集團和 Infosys 等印度最大企業建立合作關係，此舉凸顯這個世界上人口最多的國家對輝達未來的重要性。輝達自周三 (23 日) 起一連三天在印度孟買舉行 AI 高峰會，

《路透社》報導，輝達今 (24) 日針對印度廣泛使用的印地語推出一款輕量級 AI 模型，希望進軍印度這個不斷成長的 AI 技術市場，該模型名為 Nemotron-4-Mini-Hindi-4B，擁有 40 億個參數，供企業用於開發自家 AI 模型。

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輝達表示，執行長黃仁勳今日將與信實集團董事長、亞洲首富安巴尼 (Mukesh Ambani) 討論 AI 在印度的潛力，並稱將幫助印度的 Tech Mahindra Ltd 建立印度語大語言模型(LLM)，並與電子商務公司 Flipkart 合作開發對話式客戶服務系統。

根據輝達介紹，印度 IT 服務和顧問公司 Tech Mahindra 是第一家使用輝達產品開發名為 Indus 2.0 客製化 AI 模型的公司，該模型專注於印地語及其數十種方言。

這家總部設在加州的公司還說，印度 14 億人口中僅十分之一說英語，而印度憲法承認的官方語言有 22 種。

輝達在一份聲明中說：「該模型結合了真實的印地語數據、合成印地語數據和等量的英語數據，並進行了修改、蒸餾與訓練。」此外，該公司亦稱將跟印度醫療保健公司合作，幫助他們提高病患照護和研究的生產力。

輝達 20 年前開始在印度南部班加羅爾開展業務，並在印度其他三個城市設有開發中心，共有約 4000 名工程師。

大約一年前，輝達與安巴尼的信實集團和塔塔集團等當地企業集團達成建立 AI 數據中心的協議。

今年 8 月，安巴尼在信實集團股東會上表示，正在開發一系列名為 JioBrain 的 AI 工具和應用程式，在會上提到一詞的次數至少有 80 次。