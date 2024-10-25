Google Cloud與Klook擴大AI合作 解決旅客及商家痛點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-25 12:20

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Google(GOOG-US)Cloud 宣布與 Klook 擴大 AI 的合作關係，Google Cloud 為 Klook 打造整個企業共享 AI 基礎架構，全面解決旅客與商家夥伴最迫切的需求。

Google 指出，此次合作是基於 Klook 與 Google Cloud 近期在 AI 領域的合作基礎上，包括使用生成式 AI 為 Klook 創建多語系的商品頁面內容，不僅縮短 80% 以上的製作時間，同時也提高了翻譯準確度與內容品質。

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此外，Klook 技術團隊導入生成式 AI 支援軟體開發與測試流程，讓程式碼審查效率提高 60%，平台效能也提升高達 70%。

Google Cloud 與 Klook 合作共同開發的 AI 基礎架構，初期重點將著重在驗證所有生成式 AI 輸出的準確性與可靠性，也將利用 Google Cloud 的專業知識來實踐負責任 AI(responsible AI)，培養工程師團隊技術能力，並確保未來能無縫過渡至最新的 AI 技術。

Klook 的 AI 基礎架構針對旅客、商家夥伴及內部團隊提供服務，以解決多數旅客與商家面臨的痛點。旅客方面，Klook 根據消費者反饋及平台數據，推出「購物指南 (shopping guide)」功能，幫助旅客在相似的一日遊等旅遊體驗中，做出更符合需求的選擇。

Klook 指出，此功能利用生成式 AI 彙總評論，找出共同特點，協助旅客在複雜的選擇中進行比較，這是亞洲第一個運用 AI 提供此服務的線上旅遊平台。

商家夥伴方面，Klook 彙整並總結用戶評論，為商家提供系統性反饋。Klook 指出，商家根據這些結論，在既有景點票務上打造新的銷售方案，目前此新方案銷售佔此景點商品總營收的 24%。

至於內部團隊部分，Klook 工程師採用 Gemini Code Assist 來支援平台測試與代碼生成，並開發相關應用來簡化行銷與財務流程，包括優化搜尋引擎 (SEO) 或核對帳單等原本需要大量人力的工作內容。