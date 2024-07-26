鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一國民銀行控股FCNCA-US的目標價調升至2075元，幅度約3.75%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對第一國民銀行控股(FCNCA-US)提出目標價估值：中位數由2000元上修至2075元，調升幅度3.75%。其中最高估值2450元，最低估值1850元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予第一國民銀行控股評價：積極樂觀10位、保持中立4位、保守悲觀0位。
第一國民銀行控股今(26日)收盤價為2051.05元。近5日股價上漲3.75%，標普指數下跌2.62%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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