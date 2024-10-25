蘋果助聽器將顛覆醫療設備領域 但恐難推動iPhone銷量、股價

鉅亨網編譯許家華 2024-10-25 12:01

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蘋果 (AAPL-US) 即將推出其最新產品——具助聽功能的 AirPods Pro 2，該創新舉措被視為蘋果多年來最具顛覆性的產品之一。然而，儘管該新功能有潛力改變助聽器市場，分析師卻謹慎看待其對蘋果股價的影響力。

蘋果在 9 月的產品發表會上宣布了 AirPods Pro 2 的突破性功能，可透過軟體升級，使 AirPods 成為臨床級助聽器，為輕度至中度聽損用戶提供聽力協助。宣布後幾天，美國食品藥物管理局 (FDA) 就批准了該用途，並稱其為第一個非處方 (OTC) 助聽器軟體，意味可在零售市場上銷售。

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AirPods Pro 2 售價 249 美元，相較於傳統 OTC 助聽器 1000 美元以上的價位，顯得相當具競爭力。此回助聽器用戶需要將 AirPods 與相容的 iPhone 配對，之後也可能支援 iPad 和 Mac。然而，分析師卻認為助聽器 app 不會刺激 iPhone 的銷售。

根據 FDA 數據，美國成年人中聽損患者比例占 15% 以上，且隨著美國人口老化，該比例仍不斷上升。蘋果新品與既有產品的價差幾乎肯定能在該醫療設備領域產生顛覆性影響，但分析師對此卻持謹慎態度。

蘋果周四 (24 日) 股價微跌 0.08%，收每股 230.57 美元，今年迄今該股約上漲 19% 以上。

助聽器實際上為何對蘋果的銷售及其股票影響有限？

根據數據，美國約有 4000 萬成年人面臨聽力損失，若每位聽損用戶都購買 AirPods Pro 2，該產品的總銷售額約為 100 億美元。蘋果過去四季的淨銷售額約為 3860 億美元，這意味 AirPods Pro 2 的占比連 3% 都不到。

分析師認為，雖然蘋果希望透過這一新功能吸引新客戶進入其生態系統，但短期內並不會顯著提升 iPhone 等主要產品的銷售，因為早在 6 年前，蘋果就讓 iPhone 與助聽器軟體相容，因此許多舊款 iPhone 也將支持此助聽功能，這意味著新產品不會直接刺激 iPhone 銷售。

蘋果「圍牆花園」

蘋果長期以來依賴健康和無障礙功能來吸引新用戶，隨著 2015 年 Apple Watch 的推出，蘋果開始提供一系列健康和健身服務。此後的十年裡，蘋果不斷推出新服務，從心電圖到最新的睡眠呼吸中止症檢測。大多數服務都是免費的，只需購買任何蘋果裝置即可進入這座「圍牆花園」。

蘋果期待用戶進入「圍牆花園」後能購買更多蘋果產品和服務。服務現在是蘋果僅次於 iPhone 的第二大細分市場，也是成長最快的細分市場。同時，使用蘋果助聽器節省的錢可以用來購買新的 iPhone、iPad 或 MacBook。

儘管「圍牆花園」對於蘋果粉絲來說是個美好的象徵，但對於批評者而言，卻是蘋果反競爭行為的象徵。